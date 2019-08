Zusatzmillionen für Strukturförderung: Meyer mahnt

Im 30. Jahr nach dem Mauerfall hat die Debatte um die Angleichung der Lebensverhältnisse wieder an Fahrt gewonnen. Bund und Länder ringen um ein neues Förderprogramm für strukturschwache Regionen. Dabei könnte die Front der Ost-Länder bröckeln.

«Das sind die Mittel, die wir brauchen, wenn wir dem Anspruch genügen wollen, ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen vernünftig auszustatten», sagte Meyer in Schwerin. Bedarf an besonderer Finanzhilfe gebe es nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, etwa in Ostfriesland, im Ruhrgebiet oder im Pfälzerwald. Im Westen seien es einzelne Regionen. «Aber in weiten Teilen Ostdeutschlands haben wir flächendeckend Strukturschwäche und das ist immer noch der große Unterschied», sagte Meyer.