Bogenschützin Unruh: Ein Wurstkorb für die deutschen Meister

Olympia-Silbermedaillen-Gewinnerin Lisa Unruh erwartet bei den Finals in Berlin eine Kulisse, die sie im Bogenschießen nur selten erlebt. Meistens fänden die deutschen Meisterschaften in ihrer Sportart auf den Fußballfeldern von Dörfern statt, sagte sie in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» vom Freitag. Oft gebe es dann bei der Siegerehrung auch typisch regionale Geschenke. «In Bayern zum Beispiel einen Korb mit Wurst.»

Laut Unruh «verirren» sich normalerweise nur andere Athleten, Familie und Freunde zu einem ihrer Wettkämpfe. Doch auch bei den Finals müsse man erst herausfinden, «ob tatsächlich Leute vorbeikommen, die mit Bogenschießen sonst nicht viel zu tun haben».

Am 3. und 4. August werden bei den sogenannten Finals gleich in zehn Sportarten deutsche Meister ermittelt. Mehr als 3500 Athleten nehmen an der Multisport-Veranstaltung teil.