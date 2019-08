Grundeinkommen-Projekt: Erste Verträge werden unterzeichnet

Von der Idee bis zur Umsetzung des solidarischen Grundeinkommens in Berlin war es ein langer Weg. Nun unterzeichnen die ersten Teilnehmer ihre Arbeitsverträge. Doch nicht jeder ist vom Modellprojekt begeistert.

Berlin (dpa/bb) - Ein bundesweit einmaliges Modellprojekt zum sogenannten solidarischen Grundeinkommen, das auch Alternativen zu Hartz IV aufzeigen soll, nimmt nach längerer Vorbereitung konkrete Formen an: Heute starten im rot-rot-grün regierten Berlin die ersten Arbeitslosen in ihr neues, vom Staat finanziertes Arbeitsleben: Sie unterzeichnen ihre Arbeitsverträge.

Im Rahmen des Vorhabens bezahlt das Land rund 1000 Arbeitslosen sozialversicherungspflichtige Jobs im gemeinnützigen Bereich bei Landesunternehmen, in der Verwaltung oder bei sozialen Trägern. Sie arbeiten etwa als Mobilitätsbegleiter oder Hausmeister, helfen Obdachlosen, übernehmen unterstützende Tätigkeiten in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen - mit Aussicht auf dauerhafte Beschäftigung. Ihr Gehalt orientiert sich am Tarif oder dem Mindestlohn.