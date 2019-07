SPD wirbt mit Ketchup-Nudeln für Schulessen

Mit ihrer Werbung für kostenfreies Mittagessen an Berliner Grundschulen hat die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus nicht gerade Appetit auf das neue Angebot gemacht. Ein auf Twitter verbreitetes Foto zeigt einen Teller fettiger Nudeln mit Ketchup. Dazu der Satz: «Kein Kind sollte hungrig in den Unterricht gehen müssen.» Verbreitet wurde das ganze unter anderem mit den Hashtags #bildungfüralle und #zukunftgestalten.

Hohn und Spott bei der Netzgemeinde ließen nicht lange auf sich warten. «Billig abgespeist», meinte ein Nutzer. «Also wenn ihr euch das für eure Kinder wünscht, gute Nacht», kommentierte ein anderer. «Traditionelles Berliner Frühstück?», fragte ein dritter Twitterer mit Blick auf die Tatsache, dass die Schule auch in Berlin am Morgen beginnt und nicht erst nach dem Mittag.

Eine Fraktionssprecherin sagte, das Motiv sei in eine Gesamtkampagne zu Entlastungen für Eltern und Schüler eingebettet, die zum Beginn des neuen Schuljahres am 5. August greifen. Ein Punkt ist das Gratis-Mittag-Angebot für alle Schüler der Klassen eins bis sechs. Rot-Rot-Grün hatte das beschlossen, damit auch Kinder aus Familien mit wenig Geld die Chance auf eine warme Mahlzeit haben. Gleichzeitig - so jedenfalls die Idee - soll auch die Qualität der Speisen besser werden.