Breitscheidplatz: Polizei-Führungsgruppe für Sofortlagen

Vieles sollte sich bei der Polizei in Berlin nach dem Terroranschlag mit zwölf Toten ändern. Nun gibt es einen umfassenden Bericht dazu.

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei in Berlin hat seit Februar des Vorjahres 176 Fälle als besondere gefährliche Situationen klassifiziert. In 34 Fällen musste tatsächlich eingegriffen werden, wie Siegfried-Peter Wulff, Leiter der Direktion Einsatz, am Dienstag mitteilte. Er stellte einen Bericht zu Erkenntnissen und Erfahrungen aus dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vom Dezember 2016 vor. Knapp 230 Handlungsempfehlungen der Polizei wurden demnach überprüft.