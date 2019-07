Sumpfkrebse in Berlin werden weniger

Rote Krustentiere mit auffälligen Scheren wandern im Berliner Tiergarten - das sorgte im August 2017 bundesweit für Aufsehen. Seitdem wurden die Tiere zu Tausenden gefangen und aufgegessen. Aber kann Berlin sie je wieder ganz loswerden?

Berlin (dpa/bb) - Fast zwei Jahre nach der Entdeckung des massiven Sumpfkrebs-Vorkommens in mehreren Berliner Parkgewässern zeichnet sich langsam ein Rückgang des Bestands ab. Seit Anfang April habe ein Fischer 10 500 Exemplare im Tiergarten in Mitte und im Britzer Garten in Neukölln gefangen, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt auf dpa-Anfrage mit. Im vergangenen Jahr hatte der Fischer erstmals die Genehmigung bekommen: fast 39 000 Krebse gingen ihm in der Saison ins Netz und wurden zum Verzehr verkauft.