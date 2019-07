Keine Hilfe für Flüchtling? Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Fall einer hochschwangeren Frau, der ein Wachmann eines Berliner Flüchtlingsheimes Hilfe verweigert haben soll, hat die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen.

Die Behörde nahm Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Tötung durch Unterlassen auf, wie ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Der Flüchtlingsrat hatte den Vorfall am Montag (21. Juli 2019) publik gemacht. Demnach soll sich der Wachmann einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Lichtenberg nachts geweigert haben, einen Rettungswagen für die Frau im 9. Monat zu rufen, die über starke Schmerzen und Blutungen klagte.