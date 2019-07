Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Transporter und Auto in Wilmersdorf in Flammen

In Wilmersdorf sind ein Transporter und ein Auto am frühen Mittwochmorgen (24. Juli 2019) in Flammen aufgegangen.

© dpa

Feuerwehrkräfte konnten das Feuer löschen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Auto brannte komplett aus. Der Transporter wurde schwer beschädigt. Die Brandursache sowie Schadenshöhe blieben zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

© Franziska Delenk Weitere Nachrichten aus Wilmersdorf Aktuelles aus dem grünen Wilmersdorf: Von Neueröffnungen hin zu Nachrichten zur Stadtentwicklung. mehr