Wunschgroßeltern dringend gesucht

Die leiblichen Großeltern wohnen weit entfernt oder es gibt gar keinen Kontakt - dieses Schicksal teilen viele Berliner Kinder. Ehrenamtliche Paten-Großeltern können hier eine Lücke füllen. Die Nachfrage ist groß.

Berlin (dpa/bb) - In Ruhe Geschichten vorlesen, stundenlang Mensch-ärgere-Dich-nicht spielen oder mal so richtig auf dem Nachhauseweg von der Kita trödeln: alles Dinge, für die Eltern im Alltag oft wenig Zeit haben. Idealerweise übernehmen hier die Großeltern. Berliner Familien, die keine Omas und Opas in der Nähe haben, können sich bei verschiedenen Diensten ehrenamtliche Unterstützung holen. Die Nachfrage nach Wunschgroßeltern ist allerdings größer als das Angebot.