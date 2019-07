Friedliche Stimmung beim lesbisch-schwulen Stadtfest

Regenbogenfarben und Partystimmung: Berlin hat sich schon einmal auf Kurs für den Christopher Street Day am nächsten Wochenende gebracht.

Berlin (dpa/bb) - Eine Woche vor dem Christopher Street Day hat sich Berlin schon einmal in Stimmung gebracht. Rund um den Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg hat die Szene zusammen mit vielen Berlinern und Gästen am Wochenende das lesbisch-schwule Stadtfest gefeiert. «Das ist nach wie vor ein sehr großes Treffen», sagte eine Sprecherin der Veranstalter. Die Organisatoren erwarteten bis Sonntagabend rund 350 000 Besucher. Wegen des Gewitters war das Fest am Samstagabend allerdings etwas früher beendet worden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Von Zwischenfällen wurde nichts bekannt.

Kommendes Wochenende ist in Berlin die Parade zum Christopher Street Day (CSD) geplant. Am Samstag (27. Juli) dürften wieder Tausende Menschen durch die Straßen ziehen. Der CSD erinnert traditionell an Vorfälle um den 28. Juni 1969 in New York: Nach einer Polizeirazzia in der Bar «Stonewall Inn» kam es zum Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen mit Straßenschlachten in der Christopher Street.