Gerst: Blick aus dem Weltall auf die Erde tut jedem gut

Astronaut Alexander Gerst würde es begrüßen, wenn jeder Mensch einmal ins All fliegen könnte. «Ich bin überzeugt davon, dass es jedem Menschen gut tut, diesen Planeten einmal von außen zu sehen», sagte Gerst am Samstag vor einem Vortrag beim Mondfest im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg. Dies sei gut, weil «man plötzlich realisiert, manche Dinge, die ich bisher für wichtig gehalten habe, die sind vielleicht gar nicht so wichtig.» Allerdings müsse die Raumfahrt für alle nachhaltig betrieben werden. Etwa mit Raketen, die mit Wasserstoff fliegen. Der als «Astro-Alex» bekannte Astronaut war schon zweimal auf der Internationalen Raumstation.

Das Fest fand anlässlich des 50. Jahrestags der Mondlandung im Zeiss-Großplanetarium statt. Neben dem Vortrag, für den die Tickets per Glücksrad verlost wurden, gab es eine Sonderausstellung und eine Schau zum Apollo-Programm der US-Raumfahrtbehörde Nasa, das die Mondlandungen möglich machte. Gegen 01.00 Uhr nachts sollte das Fest mit einem Mond-Picknick ausklingen.

Die Landung auf dem Mond, bei der US-Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den staubigen Boden des Erdtrabanten setzte, fand nach deutscher Zeit am frühen Morgen des 21. Juli 1969 statt - nach US-Ostküstenzeit war es noch der 20. Juli.