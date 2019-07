Müller staatstragend im Schloss Bellevue

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ist am Mittwoch (17. Juli 2019) in eine staatstragende Rolle geschlüpft: Im Schloss Bellevue übergab der SPD-Politiker der bisherigen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), die Präsidentin der EU-Kommission wird, ihre Entlassungsurkunde. Anschließend überreichte er der neuen Ministerin, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die Ernennungsurkunde.

Von der Leyen wünschte er in ihrer neuen Position in Brüssel viel Erfolg, «und eine Portion Spaß kann auch dabei sein». Kramp-Karrenbauer gab Müller mit auf den Weg: «Große Aufgaben liegen vor Ihnen». Und weiter: «Unser Land braucht eine starke Bundeswehr, und die Bundeswehr braucht starken Rückhalt in der Politik und in der ganzen Gesellschaft.»