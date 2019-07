Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Deutsche Bahn beim diesjährigen CSD mit eigenem Wagen dabei

Die Deutsche Bahn beteiligt sich in diesem Jahr zum ersten Mal offiziell an der Berliner Christopher-Street-Day-Parade (CSD) am 27. Juli. Das Unternehmen ist mit einem eigenen Wagen dabei, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Demnach soll der Wagen auch bei den Umzügen in München, Hamburg und Frankfurt am Main mitfahren.

Anlässlich der Pride Week (19. bis 28. Juli) wollen Bahnchef Richard Lutz und Personalvorstand Martin Seiler kommenden Dienstag zudem eine Regenbogenflagge am Hauptbahnhof hissen. Mit den Aktionen will der Konzern nach innen und nach außen Haltung zeigen, sagte ein Sprecher.