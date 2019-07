Finanzsenator Kollatz plant Änderungen bei Grundsteuer

Bis Jahresende soll die Reform der Grundsteuer in Deutschland unter Dach und Fach sein. Kritiker befürchten, dass das neue Modell höhere Abgaben zur Folge hat. Der Finanzsenator tritt dem nun entgegen.

Berlin (dpa/bb) - Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) plant Änderungen an der Grundsteuer - mit dem Ziel, Kostensteigerungen für viele Hausbesitzer und Mieter im Zuge der anstehenden Reform der Abgabe zu vermeiden. Erreicht werden soll das durch eine Senkung des sogenannten Hebesatzes, wie es am Donnerstag aus der Finanzverwaltung hieß. Er ist eine von mehreren Größen bei der Berechnung der Steuer. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet.

Auf diese Weise solle erreicht werden, dass die bundesweit geplante Reform der Grundsteuer in Berlin aufkommensneutral sein werde: Sie soll also - wie von der Politik seit langem versprochen - nicht mehr Geld in die Landeskasse spülen als heute und Hauseigentümer sowie Mieter in den meisten Fällen auch nicht stärker belasten. Es gehe nicht um eine generelle Senkung der Grundsteuer, so die Finanzverwaltung.