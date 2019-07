Tausende Quallen in Berliner und Brandenburger Gewässern

Der warme Juni hat nach Einschätzung eines Experten zu einer Massenentwicklung von Quallen in mehreren Gewässern in der Region geführt. Zu Tausenden seien die kleinen Medusen aufgetreten, sagte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auf dpa-Anfrage. Demnach kamen sie an Ober- und Unterhavel sowie Müggelsee und Tegeler See vor. Zuletzt hatten mehrere Medien über ein Vorkommen vor allem an einer Badestelle in Spandau berichtet. Aktuell sei die Entwicklung wegen der gesunkenen Temperaturen wieder rückläufig, sagte Ehlert.