Tausende demonstrieren in Berlin für Flüchtlings-Aufnahme

Angesichts der verzweifelten Lage vieler Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, gehen am Wochenende in vielen deutschen Städten Menschen auf die Straße. Sie hören auch eine Botschaft der kürzlich inhaftierten Kapitänin eines Helfer-Schiffes.

Berlin (dpa/bb) - Tausende haben in Berlin die Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen gefordert. Die Demonstranten zogen am Samstagnachmittag vom Kanzleramt durch das Regierungsviertel und am Innenministerium vorbei zum Hauptbahnhof. Die Polizei sprach von rund 3000 Teilnehmern. Störungen oder besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben, alles sei friedlich.