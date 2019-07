Bei einem großen Wohnungsbrand in Köpenick haben 13 Menschen eine Rauchvergiftung erlitten.

Die Feuerwehr rettete sieben Erwachsene und sechs Kinder aus dem Mietshaus in der Glienicker Straße, wie sie am Freitag (05. Juli 2019) mitteilte. Alle verletzten Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Zehn Rettungswagen mit vier Notärzten und zahlreichen Sanitätern waren beteiligt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 70 Leuten im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen.