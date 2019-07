Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Feuer am Dong Xuan Center: Lagerhalle brennt

An einer Lagerhalle in Lichtenberg ist am Donnerstag ein großer Brand ausgebrochen.

Die Flammen haben von einem brennenden Container auf die Halle übergegriffen. Dies teilte die Berliner Feuerwehr am frühen Nachmittag des 04. Juli 2019 aut Twitter mit. 60 Feuerwehrkräfte sind im Einsatz. Auf Fotos im Internet ist eine große Rauchsäule hinter dem Alexanderplatz zu sehen, die der Brand verursacht. Wegen der starken Rauchentwicklung sind Anwohner dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Feuerwehreinsatz: Tramlinien unterbrochen Die Tramlinien M8 und M21 sind während des Einsatzes unterbrochen. Die M8 ist zwischen den Stationen Ev. Krankenhaus KEH und Roederplatz beidseitig gesperrt, die M21 zwischen Möllendorffstr./Storkower Str. und Herzbergstr./Siegfriedstr.



Bereits 2016 gab es einen Brand im Dong Xuan Center. Auf dem Gelände des Asia-Marktes stand im Mai 2016 eine Lagerhalle von 7000 Quadratmetern in Flammen. Menschen wurden dabei nicht verletzt.