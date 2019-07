Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Maximilian Levy beim Ironman nach über zwölf Stunden im Ziel

Der viermalige Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy hat seinen ersten Ironman-Triathlon in Frankfurt/Main am Sonntag in 12:21:38 Stunden beendet. Das bedeutete Platz 942 unter 2748 Teilnehmern. Der 32 Jahre alte Cottbuser konnte damit sein Ziel, bei dieser besonderen Premiere unter zwölf Stunden zu bleiben, nicht ganz erreichen. Der zweimalige Weltmeister Jan Frodeno siegte bei der EM überlegen in 7:56:02 Stunden.

Levy benötigte für die 3,8 Kilometer Schwimmen 1:29:21 Stunden, das auf 185,3 Kilometer verlängerte Radfahren beendete er nach 5:17:33 Stunden und den abschließenden Marathon absolvierte er in 5:15:59 Stunden. Dazu kamen die Wechsel. «Das wird eine der größten sportlichen Herausforderungen meiner Karriere, diesen Tag zu überstehen und es ins Ziel zu schaffen. Ich hoffe, dass ich halbwegs lebendig durchkomme», hatte Levy im Vorfeld gesagt.

Nach zwei Wochen Urlaub beginnt für Levy die Vorbereitung auf die deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Berlin (31. Juli bis 4. August). Der Cottbuser ist Titelverteidiger im Keirin und Teamsprint.