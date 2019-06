Zehntausende demonstrieren in Berlin für Umbau der Industrie

Zehntausende Menschen haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin bei einer Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall für Fairness beim Umbau der Wirtschaft demonstriert. Sie fordern, dass Themen wie Energie- und Verkehrswende sowie die Digitalisierung angegangen und dabei aber Arbeitsplätze gesichert werden. Eine Gewerkschaftssprecherin sprach am Nachmittag bei der Kundgebung unter dem Motto «FairWandel» von mehr als 50 000 Teilnehmern aus ganz Deutschland, die Polizei nannte «mehrere Zehntausend» Teilnehmer.

Bereits am Vormittag zog ein Demonstrationszug der IG Metall-Jugend vom Roten Rathaus in Richtung Brandenburger Tor. Am Boulevard Unter den Linden wurde eine symbolische Mauer eingerissen, für den Wunsch nach einem Durchbruch bei der 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland. Nach Polizeiangaben verlief alles friedlich. «Es gab keine besonderen Vorfälle».