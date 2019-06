Zehntausende demonstrieren für Umbau der Industrie

Bereits am Vormittag zog ein Demonstrationszug der IG Metall-Jugend vom Roten Rathaus in Richtung Brandenburger Tor. Am Boulevard Unter den Linden wurde eine symbolische Mauer eingerissen, für den Wunsch nach einem Durchbruch bei der 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland. Nach Polizeiangaben verlief alles friedlich. «Es gab keine besonderen Vorfälle».