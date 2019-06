Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Fridays for Future demonstriert auch in zweiter Ferienwoche

Die Umweltbewegung Fridays for Future geht auch in der zweiten Sommerferienwoche auf die Straße. Anlässlich der letzten Plenarsitzung des Bundestages vor der Sommerpause wollen die Schüler eine Menschenkette um Teile des Gebäudes bilden. Treffpunkt für die Aktion sei der Invalidenpark um 12.00 Uhr. «Wir lassen die Abgeordneten nicht einfach so in die Sommerferien, wenn sie ihre Hausaufgaben in der Klimapolitik nicht gemacht haben!», sagte ein Sprecher am Freitag. Laut Polizei erwarten die Veranstalter 1000 Teilnehmer.

© dpa

Seit Monaten streiken weltweit Schüler freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, oft während der Schulzeit. Die Bewegung geht auf eine Protestaktion der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg zurück. Die größte Demo in Deutschland fand vergangenen Freitag in Aachen statt. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 40 000 Schüler an dem Protestzug. Auch aus Berlin waren über 100 Schüler mit dabei und unterstützten die Veranstalter vor Ort.

In Berlin wurde am Donnerstag eine Mahnwache eingerichtet. Auf einer Uhr wurde gezeigt, wie viel Zeit Deutschland hat, den CO2-Ausstoß auf Null zu senken. Im Juli wollen Schüler aus Berlin Proteste in Brandenburg im Vorfeld zu dem Landtagswahlen unterstützen. Auch in Berlin werde es weitere Aktionen geben.

In den Sommerferien gebe es ab dieser Woche jeden Freitag ab 14.00 Uhr eine Sommerschule am Naturkundemuseum. In Workshops und Vorträgen geht es um Klimaschutzpolitik und den Klimawandel. Partner der Sommerschule sei das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.