Berliner Abiturienten bestehen mit Note 2,4

Die Berliner Abiturienten haben in diesem Jahr wieder mit der Note 2,4 bestanden. Mehr als 95 Prozent der Schüler schafften die Prüfungen, wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Freitag mitteilte. Die Zahl der durchgefallenen Prüflinge ging von 5 Prozent leicht auf 4,6 Prozent zurück. In Berlin legten knapp 14 000 Schüler die Prüfung ab. Mindestens 260 von ihnen erreichten nach der noch unvollständigen Auswertung der Ergebnisse die Note 1,0. Schon in den vergangenen acht Jahren hatte die Durchschnittsnote der Abiturienten in Berlin bei 2,4 gelegen.

