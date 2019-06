Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Berlin-Brandenburger Grenze: 3000 Quadratmeter Wald brennen

Ein Waldbrand auf 3000 Quadratmetern hat am Mittwochnachmittag die Berliner und Brandenburger Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einem Waldstück zwischen Grünau, Schmöckwitz und dem Landkreis Dahme-Spreewald sollen Waldboden und Unterholz gebrannt haben, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Zunächst sei am Vormittag die Brandenburger Feuerwehr alarmiert worden. Gegen 14.30 Uhr sei der Brand gelöscht worden. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.