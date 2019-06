Mario Barth verteidigt seine «Hauptstadthelden»

Komiker Mario Barth (46) will sich seine Marke «Hauptstadthelden» nicht abjagen lassen. Seine Anwältin ließ dem Gericht kurz vor dem Prozesstermin zwei dicke Aktenordner zukommen, die beweisen sollen, dass er die Marke rege nutzt.

Richterin Drees führte aus, dass die Marke in den geschützten Kategorien in den vergangenen fünf Jahren genutzt worden sein müsse, um ihren Schutz zu erhalten. Vor zwei Jahren hatte ein Spielzeughersteller in einem ähnlichen Fall dem Sportwagenhersteller Ferrari in Düsseldorf die Marke «Testarossa» löschen lassen. Ferrari konnte aus Sicht der Richter keine aktive Nutzung nachweisen.