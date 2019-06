Chebli fühlte sich in ihrer Schulzeit unterschätzt

Die Berliner Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales, Sawsan Chebli, ist in ihrer Schulzeit nicht immer von allen Lehrern unterstützt worden. «Der Großteil meiner Lehrer hat an mich geglaubt, aber es gab auch einige, die der Meinung waren, Kinder mit meiner Biographie gehören nicht aufs Gymnasium», sagte Chebli am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Für den guten Zweck legte sie sich beim bundesweiten Aktionstag «Dein Tag für Afrika» gemeinsam mit einer Berliner Schülerin eine Schürze um und bereitete Falafelteller im Restaurant Refueat zu.

Rund 14 500 Schüler aus 51 Schulen in Berlin und Brandenburg ließen in diesem Jahr beim Aktionstag die Schulbücher liegen, um stattdessen in Modegeschäften, Supermärkten oder in Restaurantküchen zu arbeiten. Ihren Lohn spenden sie an Projekte in Afrika. Chebli appellierte, alles dafür zu tun, dass Kinder Chancen haben, sich zu bilden, unabhängig von ihren Wurzeln. «Jede Investition in die Bildung lohnt sich. Dieses Projekt zeigt, dass es nicht nur um uns geht.»