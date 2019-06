Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Recyclingbetrieb: Tausende Tonnen Müll in Flammen

In einem Recyclingbetrieb der Berliner Stadtreinigung in Neukölln sind am Sonntagabend rund 6000 Tonnen Haus- und Sperrmüll in Brand geraten.

© dpa

Das teilte die Feuerwehr bei Twitter mit. Menschenleben seien nicht in Gefahr, die Rauchentwicklung bei dem Feuer im Ortsteil Britz sei jedoch vermutlich «in ganz Neukölln wahrzunehmen», hieß es. Die Feuerwehr war zunächst mit rund 70 Kräften vor Ort.

