Weltkriegsbombe am Alexanderplatz entschärft

Die Bombe war neben dem Kaufhaus Alexa gefunden worden. Die Polizei zog einen Sperrkreis von 300 Metern. In diesem Gebiet leben rund 3000 Menschen, Geschäfte und ein Pflegeheim befinden sich ebenfalls in dem Areal. Sogar die Kugel des Fernsehturms wurde am Freitagabend geräumt.