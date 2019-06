Bombe am Alexanderplatz entschärft

Eine Weltkriegsbombe sorgt für lange Sperrungen im Herzen der Hauptstadt. Auch der Fernsehturm wird geräumt. In der Nacht gelingt die Entschärfung. Doch es dürfte nicht der letzte Bombenfund sein.

Berlin (dpa) - Kleiner Knall statt großer Explosion: Nahe dem Berliner Alexanderplatz ist am frühen Samstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Fachleute entfernten den Zünder der 100-Kilogramm-Bombe und sprengten ihn, Anwohner konnten nach wenigen Stunden wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzte oder Schäden hat es nach Angaben der Einsatzkräfte nicht gegeben.

Rund um den Alexanderplatz hatte der Bombenfund auf einer Baustelle an der Voltaire-/Ecke Dircksenstraße erhebliche Verkehrsprobleme ausgelöst. In dem Sperrkreis von 300 Metern liegen U- und S-Bahn-Linien, die unterbrochen wurden. Auch der Regional- und Fernverkehr der Bahn kam zum Stehen.

Die Bombe war neben dem Kaufhaus Alexa gefunden worden. Die Polizei zog einen Sperrkreis von 300 Metern. In diesem Gebiet leben rund 3000 Menschen, Geschäfte und ein Pflegeheim befinden sich ebenfalls in dem Areal. Sogar die Kugel des Fernsehturms wurde am Freitagabend geräumt.