Feuer im «Club der Visionäre»: Brandschutz bemängelt

Der «Club der Visionäre» ist über Berlin hinaus bekannt. Nach einem Feuer bleibt er vorerst geschlossen. Doch die Betreiber planen schon ein Comeback. Zuerst aber ermittelt die Polizei.

Berlin (dpa) - Partygänger in Berlin können hoffen: Nach einem Brand könnte der bekannte «Club der Visionäre» bald wieder öffnen. Der Haupt-Gästebereich sei nicht betroffen, erklärten die Betreiber, nachdem ein Feuer in der Nacht zu Samstag in dem Club ausgebrochen war. Man hoffe, den Club nach Abstimmung mit den Behörden bald wieder öffnen zu können.