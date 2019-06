Berliner «Club der Visionäre» ausgebrannt

Er zählt zu den Clubs, die auch außerhalb Berlins bekannt sind. Auch Touristen schätzen die Tanzfläche am Wasser. Sie bleibt nun vorerst geschlossen.

Berlin (dpa/bb) - Für Partygänger in Berlin gibt es vorerst eine Adresse weniger: Der bekannte «Club der Visionäre» ist am Samstag vollständig ausgebrannt. Das teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war am Morgen in dem Club am Kreuzberger Flutgraben ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete Personen aus dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Menschen leicht verletzt.