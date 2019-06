Sommerferien Risiko für Teenager-Zwangsehen

In den Sommerferien wächst nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes das Risiko von Zwangsverheiratungen junger Mädchen im Heimatland ihrer Eltern. Oft stiegen kurz vor Ferienbeginn die Anfragen verängstigter Schülerinnen in Beratungsstellen, sagte Myria Böhmecke vom Referat Gewalt im Namen der Ehre.

Zwangsverheiratungen seien bundesweit keine Einzelfälle. Sie drohten Mädchen und jungen Frauen auch noch in der zweiten und dritten Migranten-Generation. Es sei nicht allein ein islamisches Phänomen, sondern liege vor allem an streng patriarchalischen Strukturen in Familien. In einer kleinen Minderheit sind auch Jungen und junge Männer von Zwangsehen betroffen, vor allem, wenn sie sich als homosexuell outen.