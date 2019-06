Rosinenbomber-Überflug am Sonntag geplant

Nun sollen am Sonntag, den 16. Juni 2019 von 15.00 Uhr an etwa 20 historische Flugzeuge über dem Tempelhofer Feld , Gatow und Tegel zu sehen sein, wie Thomas Keller vom Förderverein Luftbrücke am Freitag sagte. Ein Fest für die Bevölkerung wird es in Berlin am Wochenende nicht geben. Im niedersächsischen Faßberg war am Freitag ein Festakt in Erinnerung an die Berliner Luftbrücke vor 70 Jahren geplant. In Berlin wurde bereits im Mai mit einem Fest an das historische Ereignis erinnert.