Grütters: Ich würde nie eine Kreuzfahrt durch Venedig machen

Trägt jeder einzelne Tourist Verantwortung, dass ein Welterbe wie Venedig nicht zerstört wird? Die deutsche Kulturstaatsministerin meint schon. Und sagt, was sie von Besuchern der Unesco-Stadt erwartet.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters fordert nach dem Kreuzfahrtschiff-Unfall in Venedig auch von Besuchern der Stadt mehr Verantwortungsgefühl. «Ich selbst würde nie mit einem Kreuzfahrtschiff nach Venedig fahren», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur bei einem Besuch in Rom. «Als Bürgerin aber auch als Kulturmensch würde ich viel lieber eine Art Eintritt als Besucherin in Venedig zahlen, als mit ansehen zu müssen, wie Kreuzfahrtschiffe dieses Menschheitskulturerbe zerstören.»