Flussbad-Pokal 2019: Baden in der Spree am Sonntag möglich

Probeschwimmen an der Museumsinsel: Angemeldete Wasserratten dürfen am Sonntag ausnahmsweise im Spreekanal baden gehen. Der Verein Flussbad möchte dort ein Sommerbad für alle. Ab wann?

Auf die Plätze, fertig, platsch: Zum traditionellen Flussbad-Pokal wollen an diesem Sonntag, den 16. Juni 2019, Hunderte Schwimmer in Berlins historischer Mitte baden gehen. Wenn das Wetter mitspielt, steht der Spreekanal an der Museumsinsel nach dem Wettkampf allen Neugierigen ab 16 Jahren offen. Sonst ist Schwimmen an dieser Stelle streng verboten.