30 Klimaaktivisten ketten sich an Zaun des Bundeskanzleramts

30 Umweltaktivisten haben sich am Dienstag, den 11. Juni 2019 teilweise mit ihren Hälsen an den Zaun des Bundeskanzleramts in Berlin gekettet.

«Wir haben die Schlüssel an die Minister und das Kanzleramt geschickt und warten bis sie uns losschließen», sagte eine Sprecherin der Bewegung Extinction Rebellion. Sie fordert von der Bundesregierung, den Klimanotstand auszurufen. Die Angeketteten würden mit Sonnenhüten und Schirmen vor der Hitze geschützt, sagte die Sprecherin weiter.

Aktivisten seit 11.30 Uhr angekettet Gegen 11.30 Uhr ketteten sich die Aktivisten im Alter von 17 bis 48 Jahren an den Zaun. Sie hielten Plakate und sangen «Von der blauen Erde kommen wir, unser Klima stirbt genauso schnell wie wir». Die Polizei war vor Ort. Nach Polizeiangaben habe man einen Hinweis auf die Aktion bekommen. Ob die Beamten vorhaben, einzuschreiten, war zunächst nicht klar.

Extinction Rebellion fordert mehr Engagement für Klimaschutz Extinction Rebellion (auf deutsch etwa «Rebellion gegen das Aussterben») ist eine Bewegung mit Ursprung in Großbritannien. Die Aktivisten fordern von den Regierungen mehr Engagement für den Klima- und Umweltschutz.

