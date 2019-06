Eine Gruppe von Umweltschützern will ihr angekündigtes Protest-Camp trotz Einschränkungen im Berliner Regierungsviertel aufbauen.

Weil private Zelte durch die Polizei nicht erlaubt worden seien, sollten die Teilnehmer ab Freitag (07. Juni 2019) Schlafplätze in den genehmigten Versammlungszelten erhalten, sagte einer der Organisatoren am Freitag. Allerdings sei die Entscheidung der Versammlungsbehörde der Polizei dazu noch nicht endgültig. Vor dem Oberverwaltungsgericht versuche man, den ursprünglichen Plan noch durchzusetzen. Eine Entscheidung könne es noch am Freitag geben. Das Camp wurde als Demonstration gegen die Klimapolitik mit 200 Teilnehmern angemeldet. Die Organisatoren wollen es auf der Wiese vor dem Tipi am Kanzleramt aufbauen.