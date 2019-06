Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kinder sollen in Kliniken besser geschützt werden

Mehr Schutz vor sexuellem Kindesmissbrauch in Kliniken soll nach Plänen der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Zukunft Pflicht werden. Kliniken müssten dann berichten, ob sie Schutzkonzepte eingeführt hätten, sagte Hauptgeschäftsführer Georg Baum am Freitag vor einer Tagung zum Kinderschutz Berlin. Er rechne mit einer Vorlaufzeit von rund drei Jahren.

Wie viele sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche es in deutschen Kliniken gibt, wird bisher nicht statistisch erfasst. «Ich hoffe, dass es Einzelfälle sind», sagte Baum. «Ich schließe nicht aus, dass wir intern Meldeverfahren entwickeln.» Bei rund 165 deutschen Kliniken hat das Deutsche Jugendinstitut (DJI) für ein Monitoring nachgefragt. «Nur ein Fünftel sagte von sich selbst, dass sie umfassende Schutzkonzepte haben», berichtete Heinz Kindler für das DJI.

Um Kliniken auf solche Konzepte zu verpflichten, sind Qualitätsmanagement-Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses nötig. Er ist das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Zur Entwicklung von Konzepten gibt es heute schon kostenlose Online-Kurse. Die Nutzung ist freiwillig.