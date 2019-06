Auftakt zum Karneval der Kulturen: Erstmals Videoüberwachung

Mit einem Straßenfest beginnt heute der internationale Karneval der Kulturen in Berlin. Die viertägige Veranstaltung lockte mit Bühnenprogrammen und Partys zuletzt gut eine Million Besucher an.

Der riesige Erfolg ist auch das Problem des Karnevals der Kulturen: Das Straßenfest will sich in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen erstmals selbst per Video überwachen. So sollen die Besuchermassen besser gelenkt werden. Dazu werden auch mehr Straßen in Kreuzberg abgesperrt, die im Notfall als Fluchtwege dienen sollen. Gleichzeitig wollen die Organisatoren für weniger Lärm und Müll sorgen. Akteure und Besucher sollen für die Bedürfnisse der Anwohner sensibilisiert werden.