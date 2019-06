Jobfreistellung für Freiwillige Feuerwehr einfacher geregelt

Für viele Engagierte bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Hauptstadtregion ist es künftig einfacher, für Einsätze von ihrem Job freigestellt zu werden. Konkret geht es um ehrenamtlich Tätige aus Berlin und Brandenburg, die ihren Arbeitsplatz im jeweils anderen Bundesland haben.

Das Berliner Abgeordnetenhaus beschloss am Donnerstag einstimmig ein entsprechendes Gesetz zu einem Staatsvertrag zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg über die Freistellung von ehrenamtlich Engagierten in den Freiwilligen Feuerwehren und im Katastrophenschutz. In Brandenburg wurde nach Angaben des Innenministeriums das Gesetz bereits Mitte Mai verabschiedet.