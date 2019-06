Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Waldbrand im Grunewald

Waldbrände haben jetzt auch Berlin erreicht: An der Havelchaussee in Berlin-Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 20 000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz. Die Feuerwehr sei mit 50 Kräften im Einsatz, teilte ein Sprecher am 03. Juni 2019 mit. Die Havelchaussee ist gesperrt. Nähere Informationen sollte es im Laufe des Nachmittags geben.

© dpa

© Franziska Delenk Weitere Nachrichten aus Zehlendorf Aktuelle Nachrichten aus Zehlendorf zu Neueröffnungen, Kriminalität und Stadtentwicklung. mehr