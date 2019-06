Müller: Fortbestand der Groko im Bund von Inhalten abhängig

Für Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist eine Fortsetzung der großen Koalition im Bund von gemeinsamen Inhalten abhängig. «Es geht hier nicht um Befindlichkeiten der Parteien, es geht darum, ob die große Koalition noch Akzeptanz bei den Wählern hat. Das sehe ich kritisch», sagte Müller am Montag dem Berliner Radiosender 105‘5 Spreeradio. «Ich höre immer mehr von Wählern, wir verstehen nicht, wo ihr hinwollt. Ist es wirklich klug, dass ihr weiter zusammenarbeitet», sagte Müller vor den Beratungen der SPD-Bundesspitze über das weitere Vorgehen.

Die bisherige SPD-Chefin Andrea Nahles trat am Montag auch offiziell von ihrem Parteiposten zurück. Am Dienstag will sie auch ihr Amt als Fraktionschefin niederlegen. Die große Koalition auf Bundesebene gerät unter Druck. Teile der SPD stellen seit langem die Regierung aus Union und SPD in Frage.