Hunderte Menschen im Osten Berlins kurzzeitig ohne Strom

Im Osten Berlins sind am Freitagnachmittag mehrere Hundert Haushalte für kurze Zeit ohne Strom gewesen. In Kaulsdorf kam es aufgrund eines Kabelproblems in rund 1300 Haushalten zu einem etwa 40-minütigen Stromausfall, wie ein Sprecher des Stromnetzes Berlin sagte. In Niederschöneweide waren demnach 1100 Haushalte betroffen. Dort war ein geschädigtes Kabel in einer offenen Baugrube die Ursache. Nach Angaben des Sprechers sollte das Problem nach spätestens zwei Stunden behoben sein.

© dpa

Im Februar war es in Köpenick zu einem größeren Stromausfall gekommen. Dort waren mehr als 30 000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe etwa 30 Stunden lang ohne Licht, Heizung oder Telefon gewesen. Der Stromausfall hatte das öffentliche Leben zeitweise erheblich eingeschränkt. Der Vorfall ging auf einen Fehler einer Baufirma zurück, die entsprechende Kabel bei Arbeiten an der Salvador-Allende-Brücke durchtrennte.