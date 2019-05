Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kranichsteiner Literaturpreis für Nora Bossong

Die Schriftstellerin Nora Bossong wird mit dem Kranichsteiner Literaturpreis des Deutschen Literaturfonds ausgezeichnet. Die in Bremen geborene und in Berlin lebende Autorin «schreibt Romane, Gedichte, Essays und Reportagen - und ist in all diesen literarischen Genres eindrucksvoll zu Hause», hieß es zur Begründung. Die Jury sei beeindruckt von der Virtuosität und literarischen Klugheit der 37-Jährigen. Der Preis ist nach Angaben des Deutschen Literaturfonds vom Dienstag mit 30 000 Euro dotiert und soll am 6. Dezember in Darmstadt überreicht werden.

