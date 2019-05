Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Fünf verkaufsoffene Sonntage im zweiten Halbjahr in Berlin

Der Senat hat fünf verkaufsoffene Sonntage für das zweite Halbjahr festgelegt. Demnach dürfen die Läden am 21. Juli, 4. August, 8. September sowie dem 8. und 22. Dezember öffnen, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales am Montag mitteilte. Laut Gesetz dürfen in Berlin bei öffentlichem Interesse jährlich acht verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage zugelassen werden. Die Anlässe im zweiten Halbjahr sind das Lesbisch-Schwulen-Stadtfest (20. und 21. Juli), die Deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten, die bei «Die Finals - Berlin 2019» (3. und 4. August) ausgetragen werden, die Internationale Funkausstellung (6. bis 11. September) sowie die Weihnachtsmärkte und das «Louis Lewandowski Festival – World Festival of Synagogal Music» im Dezember.

