Krise bewältigt: Viktoria nach Mallorca, TeBe nach Malchow

Regionalligist Viktoria 89 musste eine Insolvenz überstehen, Oberligist Tennis Borussia befindet sich mit den Fans im Zwist. Das Ergebnis im Landespokalfinale spiegelt auch den jeweiligen Umgang mit der Krise wider.

Berlin (dpa/bb) – Die Trauermusik bei der Medaillenvergabe für den unterlegenen Finalisten passte perfekt zur Situation von Oberligist Tennis Borussia. Das 0:1 am Samstag im Berliner Landespokalfinale im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen den Regionalligisten Viktoria 89 war innerhalb einer Woche der zweite Niederschlag für den Traditionsverein aus Charlottenburg, der sieben Tage zuvor mit der 0:2-Niederlage bei Lichtenberg 47 den angepeilten Aufstieg in die Viertklassigkeit erneut verpasst hatte.

Während es bei TeBe intern Probleme gibt, so hat Viktoria selbst in schwierigen Zeiten Haltung bewahrt und sich mit dem Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals belohnt. «In der Zeit der Insolvenz war es im Verein sehr ruhig und wir haben die Situation sehr ordentlich gelöst. Es war ein angenehmes Arbeiten in dieser Zeit», sagte Torhüter Stephan Flauder. Als Gegner für die erste Runde am zweiten August-Wochenende wünscht sich der knapp zwei Meter große Hüne nun Eintracht Frankfurt. «Ich habe zwar nie für den Verein gespielt, aber irgendwie mag ich ihn», sagte Flauder.