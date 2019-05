Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Männerleiche am S-Bahnhof Hermannstraße entdeckt

In Berlin-Neukölln ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Es sei kein Fremdverschulden ersichtlich, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Demnach wurde die Leiche in der Nacht zu Sonntag gegen 2.00 Uhr in einer Böschung am S-Bahnhof Hermannstraße gefunden. Die Identifizierung des Körpers stehe noch aus. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet, hieß es.