Integrationskurse: Verpflichtete Teilnehmer warten Monate

Wer in Sachsen-Anhalt einen Integrationskurs machen muss, wartete zuletzt 7,3 Monate auf den Start. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Filiz Polat hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 2016 lag die durchschnittliche Wartezeit noch bei 3,8 Monaten. Der Bundesdurchschnitt lag 2018 bei 8,1 Monaten (2016: 4,3 Monate).

Bei den verpflichteten Teilnehmern war die durchschnittliche Wartezeit in Bremen mit 11,4 Monaten am längsten, vor dem Saarland mit 11,2 Monaten und Niedersachsen mit 10 Monaten. Am schnellsten kamen die Teilnehmer in Mecklenburg-Vorpommern (6,5 Monate), Brandenburg (6,6 Monate) und Thüringen (6,8 Monate) dran.