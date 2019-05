Finanzminister beraten über Share Deals und Grundsteuer

Die Finanzminister von Bund und Ländern kommen heute zu ihrer Jahreskonferenz in Berlin zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen im Schloss Köpenick soll es unter anderem um die Schließung von Steuerschlupflöchern bei Immobiliengeschäften gehen.

Der Bundesfinanzminister will, dass bei der Berechnung der Grundsteuer in Zukunft vor allem der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle spielen. Die CSU in Bayern will hingegen ein Modell, bei dem sich die Steuerhöhe pauschal an der Fläche orientiert, und verlangt deshalb eine Öffnungsklausel für einzelne Bundesländer. Das Bundesverfassungsgericht hatte wegen alter Bemessungsgrundlagen eine Grundsteuerreform bis Ende 2019 verlangt.