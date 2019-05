Pfand aufs Paket? Zalando soll umweltfreundlicher werden

Milliarden von Paketen erhalten Online-Käufer jedes Jahr allein in Deutschland. Abgase und Müll werden eine größere Herausforderung. Zalando will etwas dagegen tun - solange keine Kunden verloren gehen.

Berlin (dpa) - Weniger Müll, weniger Kohlendioxid: Der Online-Händler Zalando will umweltfreundlicher werden. Deo und Lippenstift kommen jetzt in Papier- statt in Plastiktaschen, in immer mehr Ländern gilt ein Mindestbestellwert; und statt in herkömmlichen Pappkartons sollen die Kunden Schuhe und Kleidung eines Tages in Mehrwegverpackungen bekommen. «Wir denken, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Treiber unseres Geschäfts wird», sagte Vorstand David Schneider am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Berlin.